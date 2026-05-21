        İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor | Dış Haberler

        İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin bugün İstanbul'a ulaşması bekleniyor

        İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Fidan da "Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımızı ve diğer ülkelerden katılımcıları bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 10:54 Güncelleme:
        Aktivistler İstanbul'a gelecek

        İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin bu akşam saat 18.00 civarında İstanbul'a ulaşmalarının beklendiği bildirildi.

        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki Haberi Görüntüle

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımızı ve diğer ülkelerden katılımcıları bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

        Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından yapılan bilgilendirmeye göre, filodaki aktivistlerin bugün ülkelerine dönmeleri planlanıyor.

        Aktivistlerin akşam saatlerinde İstanbul'a varmaları öngörülüyor.

        İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

        Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

        İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

        İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

