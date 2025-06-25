İsrail telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? İsrail'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Kodların her biri, telekom operatörlerinden vergi idaresine, gümrük sahasından siber güvenliğe kadar uzanan çok katmanlı denetim mekanizmasının merkezinde yer alır. Arka planı öğrenmek ve iş süreçlerinizi hatasız tasarlamak için okumaya devam edin.

1948’de ilan edilen modern İsrail Devleti, yetmiş yılı aşkın sürede kişi başına düşen patentiyle EMEA bölgesinde ilk sıralara yerleşti; fintech, medtech ve siber güvenlik start-upları küresel fonların dikkatini çekiyor. Bu hızlı ölçeklenmenin sürdürülebilir olması, altyapı ve mevzuat uyumunun en küçük ayrıntıya kadar standartlaştırılmasıyla yakından ilişkilidir. Telekom ağından ödeme sistemlerine, araç tescilinden internet alan adı politikasına kadar her unsur, disiplinli kod yapılarıyla tanımlanmıştır. İçeriğimizin bu bölümünde İsrail telefon kodu, İsrail para birimi, İsrail plaka kodu ve İsrail hangi alan adı uzantısı sorularına ayrıntılı yanıt veriyor; olası karışıklık senaryolarını mevzuat referanslı açıklamalarla netleştiriyoruz. Ayrıntılar ve çok daha fazlası için içeriğimizi okumaya devam edin.

REKLAM İSRAİL TELEFON KODU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) E.164 numaralandırma planı uyarınca İsrail'e tahsis edilen +972 kodu, mobil ve sabit hatlar için ortak giriş kapısıdır. Ülke içindeki numara uzunluğu operatör türüne göre sekiz veya dokuz haneye çıkabilir; buna rağmen dış aramalarda formül daima sabittir: uluslararası çıkış kodu (+ veya 00) → 972 → operatör/bölge ön eki → abone numarası. Mobil ağlarda "5" ile başlayan ön ekler (ör. 52, 54, 58) Cellcom, Partner, Pelephone ve HOT Mobile gibi sağlayıcılara atanmıştır. Sabit hatlarda "2" Kudüs, "3" Tel Aviv, "4" Hayfa, "8" güney bölgeleri temsil eder. +970 kodu Batı Şeria ve Gazze şeridini kapsayan Filistin Telekom yetkisi altındadır; iki kodun ayrımını bilmek, diplomatik yazışmalarda ve acil durum yönlendirmelerinde karışıklığı önler. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel hatları, ulusal ağdan izole 3GPP standardı üzerindeki askeri GSM bloklarında kayıtlıdır ve sivil aboneler tarafından çevrilemez. İSRAİL PARA BİRİMİ Yeni İsrail Şekeli, 1985’teki para reformuyla hiper enflasyonun önünü kesmek amacıyla yürürlüğe girmiş; ISO-4217 kodu ILS, yerel gösterimde “₪” simgesiyle kullanıma sunulmuştur. 1 ILS = 100 agorot prensibi kağıt üzerinde korunurken, 2017’den itibaren 1 ve 2 agorot madeni paraları maliyet – yarar oranı nedeniyle tedavülden çekilmiş; nakit ödemelerde değerler 5 agorot basamaklarına yuvarlanmaya başlamıştır. Bank of Israel, enflasyon hedeflemesi modelini 1992’de benimseyerek yıllık %1–3 bandını koruma amacı güder.