Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi

İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır düzenledikleri protestoları sürdürüyor

ABONE OL
AA
  • İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi

    Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 17’inci haftasında yine meydanlara indi.

     

     
  • İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi

    Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Hadera, gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

     

     
  • İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi

    Gösterilerde, İsrail'in siyaset, yüksek bürokrasi, sanat ve iş dünyası gibi farklı kesimlerinden isimler de yer aldı. Kaplan Caddesi'nde kurulan sahnede, İsrail’in farklı kesimlerinden konuşmacılar, hükümetin yargı düzenlemesine karşı demokrasi vurgusunda bulunan konuşmalar yaptı.
  • İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi

    Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.

     

     
  • İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi

    ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

    İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

     

     
  • İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi

    Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

     

     
  • İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi

    Ancak hükümetin, ertelediği düzenlemeyi mayısta yine Meclis’e getirmesi bekleniyor.

     

     
  • İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi

    İsrail'de Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer alan sağ, aşırı sağ ve Ultra Ortodoks partiler perşembe günü tartışmalı yargı paketi için hükümete destek olmak için Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde geniş katılımlı gösteri düzenlemişti.
  • İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi
  • İsraililer, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yine meydanlara indi

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.