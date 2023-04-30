Başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Hadera, gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.