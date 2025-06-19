İsrail'in saldırısında hedef alınan Tahran'daki devlet televizyonu binasını görüntüledi

Kurumun bazı yayın ve teknik birimlerinin ciddi şekilde zarar gördüğü, yayın akışında ise kısa süreli aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Saldırıya uğrayan “Cam Bina”, IRIB’in sembol yapılarından biri olarak kabul ediliyor ve yıllardır hem yerel hem uluslararası yayınlara ev sahipliği yapıyordu.