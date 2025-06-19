İsrail'in saldırısında hedef alınan Tahran'daki devlet televizyonu binasını görüntüledi
İsrail'in Tahran'da hedef aldığı İran Radyo ve Televizyon Kurumuna ait bina, saldırının ardından görüntülendi. Saldırı nedeniyle bina ve stüdyolarda ciddi tahribatın oluştuğu görüldü
İsrail'in, İran’ın başkenti Tahran'da hedef aldığı İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve "Cam Bina" adıyla anılan binadaki hasarı Anadolu Ajansı (AA) görüntüledi.
İsrail’in Tahran’a düzenlediği hava saldırılarında hedef alınan noktalardan biri de İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve kamuoyunda “Cam Bina” olarak bilinen yapı oldu.
IRIB yerleşkesindeki "Cam Bina" adıyla anılan meşhur yapı, savaş uçaklarından atılan 4 füzeyle vuruldu.
AA ekibi, saldırı sonrası binada oluşan büyük çaplı hasarı yerinde görüntüledi.
Saldırıda binanın cam cephelerinin büyük bir bölümü tamamen kırılırken, ofis katlarında ise ağır yangın izleri dikkati çekti.
Ofislerin çoğu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, elektronik ekipmanlar, yayın cihazları ve arşiv odalarının da tahrip olduğu görüldü.
Yerleşkede görev yapan çalışanlardan alınan bilgilere göre, saldırıda 3 gazeteci yaşamını yitirdi bazı gazeteciler de yaralandı.
Kurumun bazı yayın ve teknik birimlerinin ciddi şekilde zarar gördüğü, yayın akışında ise kısa süreli aksamalar yaşandığı ifade edildi.
Saldırıya uğrayan “Cam Bina”, IRIB’in sembol yapılarından biri olarak kabul ediliyor ve yıllardır hem yerel hem uluslararası yayınlara ev sahipliği yapıyordu.
İsrail saldırısının ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.