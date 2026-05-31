        Haberler Dünya İsrailli bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya "Dahiye'yi yerle bir et" çağrısı | Dış Haberler

        İsrailli bakan Ben-Gvir'den Netanyahu'ya "Dahiye'yi yerle bir et" çağrısı

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi yerle bir etme çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 09:14
        İsrailli bakandan skandal çağrı

        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Ben-Gvir, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından konuştu.

        "Dahiye'yi yerle bir etmeliyiz." diyen Ben-Gvir, Lübnan'da ateşkese önceden de şimdi de karşı çıktığını ifade etti.

        Ben-Gvir, Netanyahu'ya seslenerek, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırılar düzenlenmesi ve bölgenin dümdüz edilmesi çağrısı yaptı.

        Hizbullah'ın gün boyu İsrail'in kuzeyine yönelik roket ve İHA saldırıları nedeniyle çeşitli bölgelerde sirenler çalmıştı.

        İsrail ordusu, saldırıların büyük bir kısmının engellendiğini, bazı roket ve İHA'ların ise açık alanlara düştüğünü iddia etmişti.

