TÜİK bugün işsizlik oranının temmuz ayında yüzde 13.9'a ulaştığını açıklarken İŞKUR'un yayımladığı İşsizlik Sigortası Fonu verileri artan işsizliğin maliyetini gözler önüne serdi. İŞKUR verilerine göre bu yıl işsizlik maaşı ödemeleri de eylül itibarıyla 6 milyar lirayı aştı.

İşsiz sayısındaki bu artış İşsizlik Sigortası Fonu tarafından yapılan işsizlik maaşı ödemelerinin de hızla yükselmesine yol açtı. İŞKUR'un yayımladığı verilere göre 2019'un ilk 9 ayında 6 milyar 2 milyon liralık işsizlik ödemesi yapıldı. Geçen yılın tamamında işsizlik maaşı ödemeleri 4 milyar 824 milyon lira olmuştu. Bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise söz konusu ödemelerde yüzde 79'luk artış yaşandı.

Yayımlanan verilere göre sadece eylül ayında 627 bin 828 kişiye toplam 660 milyon 473 bin lira işsizlik maaşı ödendi. Eylülde işsizlik maaşı alan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artarken ağustos ayına göre ise yüzde 2 'lik düşüş yaşandı.

GELİRLERİ HALA GİDERLERİNDEN YÜKSEK

Tabii işsizlik maaşı ödemelerindeki bu artışla İşsizlik Sigortası Fonu'nun artan ödemeleri ne kadar kaldırıp kaldıramadığı sorusu da akıllara geliyor. Eylül itibarıyla İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2019 gelirleri 29 milyar 380 milyon liraya ulaştı. Giderleri ise 26 milyar 824 milyonu buldu. Yani artan işsizliğe ve giderlerin 2018 genelini 9 ayda aşmasına rağmen Fon'un gelirleri ilk 9 ay itibarıyla giderlerinden yüksek seyretmeye devam ediyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ ZİRVENİN ÇOK ALTINDA

Bunların yanında işsizlik maaşları dışında klısa çalışma ödeneğindeki hızlı artış da dikkat çekiyor. Geçen yıl kasım ayında erişim şartları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneği geçici olarak kısmen veya tamamen üretimini durdurmak zorunda kalan işletmelerin işçi çıkarmadan sıkıntılı dönemi atlatmalarına olanak sağlıyor. Fon belli bir süreliğine gerekli şartlar oluştuysa işçilerin ücretini işveren yerine ödüyor.

Geçen yılın toplamında 3 milyon 71 bin liralık kısa çalışma ödemesi yapılırken bu yılın ilk 9 ayında ödemeler 137 milyon 438 bin liraya yükseldi. Eylül ayında 10 bin 839 çalışana 11 milyon 728 bin liralık ödeme yapıldı. Kasım ayındaki mevzuat değişikliği sebebiyle ödemelerde geçen seneye göre sert bir artış görülse de kısa çalışma ödemeleri mart ayındaki zirvesinin çok altında bulunuyor. Mart ayında 35 bin 850 çalışana 27 milyon 966 bin liralık ödeme yapılmıştı.

17 YILDA 29.3 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

İŞKUR sadece aylık ve yıllık değil İşsizlik Sigortası Fonu'yla ilgili tarihi bilgileri de açıklıyor. Buna göre Mart 2002 tarihinden 30.09.2019 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 12.332.808 kişi başvurdu 7.455.299 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 29.306.373.282 liralık ödeme yapıldı.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIYOR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; Hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine şahsen veya elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr) başvuranlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilirler. Otuz günlük süre yasal başvuru süresi olup bu süreden sonra başvurulması halinde mücbir sebepler dışında geç kalınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.