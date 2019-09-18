Türkiye'de işsizliğin artmasıyla beraber işsizlik ödemelerinde de hızlı bir yükseliş yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 13 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre 938 bin kişi artan işsiz sayısı 4 milyon 253 bin kişiye ulaştı.

İŞKUR'un yayımladığı İşsizlik Sigortası Fonu ağustos ayı verilerinde artan işsizliğin getirdiği maliyet net bir şekilde görüldü. İŞKUR verilerine göre haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 417 bin kişiyken ağustos ayı itibarıyla bu sayı 4 milyon 44 bine geriledi. Ağustos ayında 640 bin 620 kişi işsizlik ödemesi aldı. Bu kişilere yapılan işsizlik ödemelerinin miktarı ise 689 milyon 298 bin liraya ulaştı. İşszilik ödemeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78 yükseldi.

YÜZDE 82 YÜKSELDİ

Yılın ilk 8 ayında yapılan işsizlik ödemeleri ise 5 milyar 341 milyon lirayı bularak geçen yıl toplamında yapılan ödeme miktarını geride bıraktı. 2018 genelinde toplam 4 milyar 824 milyon liralık işsizlik ödemesi yapılmıştı. İşsizlik ödemeleri 2019 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın ilk 8 ayında göre yüzde 82 yükseldi. İşsizlik ödemesi yapılan kişi sayısı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 arttı.

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ ŞUBAT-MART ZİRVESİNİN ALTINDA

Bunun yanında geçen yıl kasım ayında erişim şartları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneğinin üzerindeki Kısa çalışma ödeneği geçici olarak kısmen veya tamamen üretimini durdurmak zorunda kalan işletmelerin işçi çıkarmadan sıkıntılı dönemi atlatmalarına olanak sağlıyor. Fon belli bir süreliğine gerekli şartlar oluştuysa işçilerin ücretini işveren yerine ödüyor. Yönetmeliğin önceki halinde, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde “nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı” gibi sebeplere dayalı olarak kısa çalışma ödeneği talep edildiği tespit edilirse, talep reddediliyordu. Kasım ayında bu hüküm yönetmelikten çıkartıldı.

Yılın ilk ayında toplam 125 milyon 709 bin liralık kısa çalışma ödemesi yapıldı. Geçen yıl yapılan kısa çalışma ödemelerinin ise toplamı 3 milyon 71 bin lira olmuştu. Mevzuattaki değişiklik sebebiyle geçen yıla göre büyük bir artış görülse de sene başına oranla bu ödemelerde bir düşüş yaşandı. Kısa çalışma dönemi ödemeleri şubat-mart aylarında zirveye ulaşmıştı. Şubatta 36 bin 139 kişiye 24 milyon 598 bin lira, martta ise 35 bin 850 bin kişiye 27 milyon 966 bin liralık ödeme yapılmıştı. Ağustosta zirve seviyelerine göre çok düşük bir ödeme yapılsa da temmuz ayına oranla toplam ödemelerde yüzde 62'lik artış kaydedildi.

GELİRLER GİDERLERİ AŞTI

Son dönemde İşsizlik Sigortası Fonu'nun, artan ödemeler ışığında, gelir ve giderleri de kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

Yılın ilk 8 ayı itibarıyla Fon'un gelirleri giderlerini aşmış durumda. 2019'un ilk 8 ayında gelirler 25 milyar 770 milyon liraya giderler ise 23 milyar 262 milyon lirayı buldu.

17 YILDA 28.6 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Bunların yanında yayımlanan raporda İşsizlik Sigortası Fonu'na yönelik başka önemli veriler de yer aldı. Buna göre Mart 2002-Ağustos 2019 arasında işsizlik maaşı için toplam 12 milyon 185 bin kişi başvurdu. Bunların 7 milyon 375 bini işsizlik maaşı almaya hak kazandı. Bu kişilere toplam 28 milyar 645 milyon liralık işsizlik maaşı ödendi. İşsizlik maaşına hak kazanabilmek için işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor.