Türkiye ekonomisi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı haziran ayı işgücü istatistiklerinde tarihi bir dönüşüme sahne oldu. TÜİK tarafından Mayıs-Haziran-Temmuz dönemini kapsayan haziran ayında işsiz sayısı 4 milyon 253 bin olarak açıklandı. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 96 bin artarken yılbaşına göre 415 bin azaldı. Anket yoluyla yapılan TÜİK istatistiklerinde yılbaşından itibaren başlayan düşüşe karşın İşkur'a resmi olarak başvurup 'işsizim bana maaş bağlayın' diyenlerin sayısı 4 milyon 417 bin oldu. Yani tam 164 bin 814 daha fazla.

OCAKTAN İTİBAREN FARKLILAŞTI

İşte bu durum şaşkınlık yarattı. Çünkü geçmiş dönem verileri incelendiğinde aynı şeyi göremiyoruz. Anket yoluyla yapılan istatistik doğal olarak resmi işsiz sayısından daha fazla çıkıyor. Örneğin normal şartlarda da geçtiğimiz dönemlerde TÜİK rakamları 500 bin ile 930 bin arasında daha fazla. Dikkat çeken ocak ayından sonra farkın giderek kapanması ve İşkur lehine dönmesi oldu. Ocak'ta İşkur rakamları 892 bin kişi daha azdı. O tarihten sonra TÜİK rakamları hızla azaldı, İşkur rakamları ise arttı. Sonuçta tarihte ilk kez İşkur, TÜİK'i geçti.

DAHA ÖNCE OLMADI

Hem TÜİK hem İşkur rakamları ise daha önce böyle bir durumun yaşanmadığını ortaya koyuyor. Örneğin 2005 yılında İşkur'da kayıtlı işsiz sayısı 881 binken TÜİK'e göre 2 milyon 388 bin kişi. 2010'da ise İşkur'a göre işsiz sayısı 1 milyon 414 bin TÜTİK'e göre 3 milyon 46 bin 2015'te İşkur'a göre 1 milyon 197 bin ve TÜİK'e göre ise 3 milyon 57 bin kişi düzeyindeydi. 2017 başından itibaren de aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi fark korunmuştu.

NEDEN OLABİLİR?

Diğer yandan TÜİK'in değişen hesaplama yöntemleri ile gerçeğe yakın ölçümler yaptığı yetkililer tarafından dile getiriliyor. Ancak haziranda rakamın İşkur'un altına düşmesi ilginç bir tablo çiziyor. İşkur rakamlarının aylık net ve TÜİK rakamlarının ise üçer aylık ağırlık ortalama şeklinde olması hazirandaki farklılığı ortaya koyabilir ama en büyük soru yılbaşından bu yana olan süreç. Yılbaşından bu yana TÜİK işsizlik rakamları 415 bin azalırken İşkur işsiz sayısı 1 milyon 121 bin arttı ve bu tarihi dönüşümü sağladı.

TÜİK'E GÖRE İŞSİZ SAYISI 4 MİLYON 253 BİN KİŞİ