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        Haberler İş-Yaşam İşsizlik Sigortası Fonu prim gelir oranı yüzde 50'ye çıkarıldı - İş-Yaşam Haberleri

        İşsizlik Sigortası Fonu prim gelir oranı yüzde 50'ye çıkarıldı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının Ekli kararı ile; İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 01:53
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        İşsizlik Sigortası Fonu prim gelir oranı yüzde 50'ye çıkarıldı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararının Ekli kararı ile; İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

        İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 2'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8 Mayıs 2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.

        Ayrıntılar geliyor...

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