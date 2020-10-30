Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal Güvenlikİşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da yapılacak - haberler
ABONE OL

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım'da yapılacak - haberler
HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım’da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların İBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği haberi! İşçiye sosyal yardımlar ödenir mi? - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKYargıtay’ın kısa çalışma kararı
SGK ve İşsizlik fonu pandemi mağduru - haberler
SOSYAL GÜVENLİKBütçeden SGK’ya 249 milyar TL
2021 Ocak memur zammı belli oldu mu? 2021 Ocak memur zammı ne kadar olacak? 2020 enflasyon rakamları
SOSYAL GÜVENLİK2021 Ocak memur zammı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı'ndan 12 bin personel alımı müjdesi! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
SOSYAL GÜVENLİK12 bin personel alımı müjdesi!
Son dakika: BAĞ-KUR borcu olana 2 seçenek - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKBAĞ-KUR prim borçlarına neşter
Bakan Selçuk: 89 bin annemize 39,4 milyon TL doğum yardımı yaptık
SOSYAL GÜVENLİK"Ekimde 39.4 milyon TL doğum yardımı"
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatıldı - haberler
SOSYAL GÜVENLİKÜcretsiz izin 17 Ocak 2021’e uzatıldı
Bakan Selçuk: Geçen yıl korumalı işyerlerine 577 bin TL ödenek aktardık
SOSYAL GÜVENLİKKorumalı işyerlerine 577 bin TL ödenek
SON DAKİKA! GSS Prim borcu olanlar dikkat! Peşin ödeyenlerden gecikme faizi alınmayacak - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKGSS prim borcuna ödeme kolaylığı
İŞKUR (İEP) İşbaşı Eğitim Programları başvuru şartları nedir? İşte başvuru ekranı
SOSYAL GÜVENLİKİŞKUR İş Başı Eğitim Programları başvrusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X