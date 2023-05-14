İstanbul 1. bölgede yer alan ilçeler, 2023 Genel Seçimlerinin gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. YSK tarafından açıklanan verilere göre 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. 3 bölgeye ayrılan İstanbul’da ise 30 bin 802 sandıkta 11 milyon 350 bin 971 kişi oy kullanacak. İşte 2023 Genel Seçimleri İstanbul 1. bölgede yer alan ilçeler...