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İstanbul 1. bölge neresi, hangi ilçeler? İstanbul 1. bölgede yer alan ilçeler!

İstanbul 1. bölgede yer alan ilçeler araştırmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için 64 milyondan fazla seçmen, 14 Mayıs Pazar günü yurt içinde 190 bin 736 sandıkta oy kullanacak. AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili adayı Murat Kurum olurken İstanbul 1. bölge CHP milletvekili adayı ise Oğuz Kaan Salıcı oldu. İşte İstanbul 1. bölgede yer alan ilçeler listesi...

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  • İstanbul 1. bölge neresi, hangi ilçeler? İstanbul 1. bölgede yer alan ilçeler!

    İstanbul 1. bölgede yer alan ilçeler, 2023 Genel Seçimlerinin gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. YSK tarafından açıklanan verilere göre 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. 3 bölgeye ayrılan İstanbul’da ise 30 bin 802 sandıkta 11 milyon 350 bin 971 kişi oy kullanacak. İşte 2023 Genel Seçimleri İstanbul 1. bölgede yer alan ilçeler...
  • İstanbul 1. bölge neresi, hangi ilçeler? İstanbul 1. bölgede yer alan ilçeler!

    İSTANBUL 1. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER?

    ADALAR

    ATAŞEHİR

    BEYKOZ
  • İstanbul 1. bölge neresi, hangi ilçeler? İstanbul 1. bölgede yer alan ilçeler!

    ÇEKMEKÖY

    KADIKÖY

    KARTAL
  • İstanbul 1. bölge neresi, hangi ilçeler? İstanbul 1. bölgede yer alan ilçeler!

    MALTEPE

    PENDİK

    SANCAKTEPE
  • İstanbul 1. bölge neresi, hangi ilçeler? İstanbul 1. bölgede yer alan ilçeler!

    SULTANBEYLİ

    ŞİLE

    TUZLA

    ÜMRANİYE

    ÜSKÜDAR

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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