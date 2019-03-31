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İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında en az gelen turist sıralaması da belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısının 1 milyon 903 bine çıkması ile son beş yılın en yüksek rakamına ulaşılırken kente en az gelen turist sıralaması da açıklandı. Buna göre Nauru, SaoTome ve Prencipe, Solomon Adaları'ndan sadece 1 kişi İstanbul'a geldi

DHA