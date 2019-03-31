İstanbul'a en az gelen turist
Turizm
Haberler >Ekonomi >Turizm

İstanbul'a en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında en az gelen turist sıralaması da belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısının 1 milyon 903 bine çıkması ile son beş yılın en yüksek rakamına ulaşılırken kente en az gelen turist sıralaması da açıklandı. Buna göre Nauru, SaoTome ve Prencipe, Solomon Adaları'ndan sadece 1 kişi İstanbul'a geldi

Giriş: 31.03.2019 - 13:59 | Güncelleme:
DHA

Geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat dönemine göre kente en az gelen yabancı sıralaması değişti. Kente en az gelenler sıralamasında ilk sırada Güney Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi olan 13 bin nüfuslu Nauru, Afrika kıtasının batı kıyısındaki ada ülkesi 204 bin nüfuslu SaoTome ve Prencipe ile Büyük Okyanus'un güneyinde, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki adalar devleti olan 611 bin nüfuslu Solomon Adaları'ndan gelenlerden oluştu.

 İSTANBUL'A OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE EN AZ GELEN YABANCILAR(İLK 55)

1.Nauru, SaoTome ve Prencipe, Solomon Adaları-1

2.Kuzey Kore, St.Vincent ve Grenadines-2

2.Barbados-3

3.Papua Yeni Gine, Vatikan, Bhutan-4

4.Bahama-5

5.Tuvalu-7

6.Vanuatu-9

7.Guyana, Swaziland, Lesotho, Fiji-12

8.Cape Verde-14

9.Orta Afrika Cumhuriyeti, Surinam, Saint Lucia- 20

10.San Marino-21

11.Monako-23

12.Belize-27

13.Malavi, Gine-Bissau- 31

14.Liberya-32

15.Ekvator Ginesi-35

16.Namibya-36

17.Burundi, Güney Sudan, Andora, Seyşeller, Nikaragua-43

18.Myanmar(Burma)- 44

19.Bostwana-45

20.Madagaskar-51

21.Haiti-56

22.Trinidad-Tobago-59

23.Kamboyça-62

24.Grenada-67

25.Makau-70

26.Ruanda, Sierra Leone-76

27.El Salvador-77

28.Antigua-Barbuda-82

29.Lihtehsayn-84

30.Jameika-87

31.Togo-95

32.Maldivler- 98

33.Honduras-100

34.Mozambik-111

35.Paraguay-112

36.Kongo-116

37.Brunei-127

38.Komor-131

39.Benin-132

40.İzlanda-143

41.Zambiye-145

42.Guetamala-168

43.Bolivya-181

44.Gine-196

45.Zimbabwe-225

46.Nijer-226

47.Gabon-243

48.Gambiya-247

49.Dominik-282

50.Kosta Rika-291

51.Burkina Faso-292

52.Uruguay-304

53.Küba-305

54.Çad-329

55.Lüksemburg-347

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER