İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir tramvay hattı üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar yüzde 6'lık kısmı tamamlanan yeni Eyüpsultan - Bayrampaşa Tramvay hattı, birkaç farklı hat ile birleştirilerek kesintisiz hizmet verecek. Peki, Eyüpsultan - Bayrampaşa Tramvay ne zaman açılacak, hangi duraklardan geçecek ve hangi hatlarla entegre edilecek? İşte, detaylar...