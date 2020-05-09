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İstanbul Ankara İzmir iftara ne kadar kaldı? Diyanet İstanbul Ankara İzmir iftar vakitleri 9 Mayıs 2020

Ramazan ayının 16. orucunu tutan Müslümanlar bugün oruçlarını açmak için iftara hazırlanıyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti saat kaçta sorusu merak ediliyor. Diyanet İstanbul Ankara İzmir ve diğer iller için il il iftar saatini açıkladı. İşte 9 Mayıs 2020 ramazan imsakiyesi...

İstanbul Ankara İzmir iftar vakti

Bugün Ramazan ayının 16. orucu tutuluyor. Oruç tutan kişiler yavaş yavaş iftara hazırlanırken bir yandan da "iftara ne kadar kaldı" sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından daha önce Ramazan İmsakiyesi yayınlanmıştı. Siz de haberin devamında İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin iftar saatlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca sahur vakitleri bilgileride yer almaktadır.

TIKLAYINIZ: İMSAKİYE 2020

İSTANBUL İFTAR VAKTİ, SAATİ 2020

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:2906:0413:0716:5520:0021:29
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:2706:0313:0716:5520:0121:31
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:2506:0213:0716:5520:0221:32
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:2306:0013:0716:5620:0321:33
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:2205:5913:0716:5620:0421:35
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:2005:5813:0616:5620:0521:36
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:1805:5613:0616:5720:0621:38
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:1605:5513:0616:5720:0721:39
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:1405:5413:0616:5720:0921:41
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:1305:5213:0616:5720:1021:43
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:1105:5113:0616:5820:1121:44
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:0905:5013:0616:5820:1221:46
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:0705:4913:0616:5820:1321:47
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:0605:4813:0616:5920:1421:49
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:0405:4613:0616:5920:1521:50
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:0205:4513:0616:5920:1621:52
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:0105:4413:0616:5920:1721:53
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:5905:4313:0517:0020:1821:55
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:5705:4213:0517:0020:1921:56
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:5605:4113:0517:0020:2021:58
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:5405:4013:0517:0120:2121:59
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:5305:3913:0517:0120:2222:01
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:5105:3813:0517:0120:2322:02
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:5005:3713:0617:0120:2422:04
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:4805:3613:0617:0220:2522:05
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:4705:3613:0617:0220:2622:07
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:4505:3513:0617:0220:2722:08
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:4405:3413:0617:0320:2822:09
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:4305:3313:0617:0320:2822:11
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:4105:3213:0617:0320:2922:12


İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUALAR

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-“ Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması taktir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru!

GÜNÜN AYETİ

Allah'a ve Elçisi'ne inanın ve O'nun size emanet olarak tevdi ettiği şeylerden başkaları için harcayın; çünkü sizden imana eren ve (Allah yolunda) sınırsızca harcayanlar büyük bir mükafat göreceklerdir.
Hadid, 7

GÜNÜN HADİSİ

"Misafir, sofrada bulunduğu müddetçe, melekler, ev sahibine dua eder."
Taberani

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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