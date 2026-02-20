On bir ayın sultanı Ramazan ayında 2. güne girildi. Oruç vazifesini yerine getirmek için imsak vaktine kadar sahur yapanlar, iftar saatini beklemeye başladı. Ramazan ayı boyunca İslam alemi imsak vaktiyle sahuru sonlandırıp oruç tutar, güneşin batışıyla birlikte iftar sofralarında birlikte dua ederek oruçlarını açar. Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar ve teravih saati belli oldu. Peki, İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? İşte 20 Şubat 2026 Cuma iftar saati...