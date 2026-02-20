İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri 2026: İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı?
Ramazan ayının gelişiyle birlikte, sahur vakti, iftar saatleri gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. 20 Şubat Cuma günü ikinci oruç vazifesi için sahur yapanlar, bulunduğu ildeki iftar saatini gündemine aldı. Akşam ezanı öncesinde iftar sofraları kuruldu, hazırlıklar yapıldı. İftarın hemen ardından ise teravih namazı eda edilecek. Her sene Diyanet İşleri tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi ile başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere il il iftar saati belli oldu. Peki, İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? İşte 20 Şubat 2026 81 il iftar vakti...
On bir ayın sultanı Ramazan ayında 2. güne girildi. Oruç vazifesini yerine getirmek için imsak vaktine kadar sahur yapanlar, iftar saatini beklemeye başladı. Ramazan ayı boyunca İslam alemi imsak vaktiyle sahuru sonlandırıp oruç tutar, güneşin batışıyla birlikte iftar sofralarında birlikte dua ederek oruçlarını açar. Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar ve teravih saati belli oldu. Peki, İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? İşte 20 Şubat 2026 Cuma iftar saati...
İFTAR SAAT KAÇTA, İFTARA NE KADAR KALDI?
Diyanet İşler tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi ile il il iftar saatleri belli oldu. İşte İstanbul, İzmir, Ankara 81 il iftar saatleri
İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile İstanbul için iftar saati 18.51 olarak açıklandı.
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile Ankara için iftar saati 18.36 olarak açıklandı.
İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile İzmir için iftar saati 19.01 olarak açıklandı.
ORUÇ NASIL AÇILIR?
Farz bir ibadet olan oruç, iftar vaktinin gelmesi yani akşam ezanı okunmasıyla birlikte su, hurma veya zeytin tercih edilerek açılır.
İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir. (İ. Mace)
Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)