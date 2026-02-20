Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi İstanbul, Ankara, İzmir İl il iftar saatleri 2026| İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? Ankara, İzmir, İstanbul iftar saatleri

        İstanbul, Ankara, İzmir il il iftar saatleri 2026: İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı?

        Ramazan ayının gelişiyle birlikte, sahur vakti, iftar saatleri gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. 20 Şubat Cuma günü ikinci oruç vazifesi için sahur yapanlar, bulunduğu ildeki iftar saatini gündemine aldı. Akşam ezanı öncesinde iftar sofraları kuruldu, hazırlıklar yapıldı. İftarın hemen ardından ise teravih namazı eda edilecek. Her sene Diyanet İşleri tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi ile başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere il il iftar saati belli oldu. Peki, İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? İşte 20 Şubat 2026 81 il iftar vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 18:35 Güncelleme: 20.02.2026 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        On bir ayın sultanı Ramazan ayında 2. güne girildi. Oruç vazifesini yerine getirmek için imsak vaktine kadar sahur yapanlar, iftar saatini beklemeye başladı. Ramazan ayı boyunca İslam alemi imsak vaktiyle sahuru sonlandırıp oruç tutar, güneşin batışıyla birlikte iftar sofralarında birlikte dua ederek oruçlarını açar. Ramazan imsakiyesi ile sahur vakti, iftar ve teravih saati belli oldu. Peki, İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı? İşte 20 Şubat 2026 Cuma iftar saati...

        2

        İFTAR SAAT KAÇTA, İFTARA NE KADAR KALDI?

        Diyanet İşler tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi ile il il iftar saatleri belli oldu. İşte İstanbul, İzmir, Ankara 81 il iftar saatleri

        81 İL 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile İstanbul için iftar saati 18.51 olarak açıklandı.

        4

        ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile Ankara için iftar saati 18.36 olarak açıklandı.

        5

        İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile İzmir için iftar saati 19.01 olarak açıklandı.

        6

        ORUÇ NASIL AÇILIR?

        Farz bir ibadet olan oruç, iftar vaktinin gelmesi yani akşam ezanı okunmasıyla birlikte su, hurma veya zeytin tercih edilerek açılır.

        İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir. (İ. Mace)

        Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

        7

        İFTAR DUASI

        "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        ABD Yüksek Mahkemesinden kritik tarife kararı
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması