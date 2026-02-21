İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde ücretsiz sergi turu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, geç Osmanlı ve erken cumhuriyetin özgün simalarından Arif Hikmet Koyunoğlu’nun çok yönlü dünyasını odağına alan Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi Arif Hikmet Koyunoğlu 1893–1982 sergisi kapsamında ücretsiz rehberli turlar düzenliyor. Sergiyi farklı katmanlarıyla okumaya imkân tanıyan turlar, Koyunoğlu’nun fotoğrafları eşliğinde mimarlık, belgeleme ve kişisel hafıza arasındaki ilişkiyi görünür kılıyor.

1900’lerden başlayarak özellikle 1920’li ve 1930’lu yıllarda çektiği fotoğraflarla anlatılan Koyunoğlu’nun yaşamı, rehberli turlarda mimarlık eğitimi aldığı Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ndeki öğrencilik yıllarından I. Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi’ndeki askerlik dönemine, aile hayatından İstanbul’daki Yeraltı Fotoğrafhanesi’ndeki çalışmalarına uzanan geniş bir çerçevede ele alınıyor. Galericilikten nakliyeciliğe 31 farklı meslek icra etmiş Koyunoğlu’nun kişisel ve meslekî serüveni; Ankara, İstanbul, Bursa, Nevşehir ve Kırşehir gibi kentlerin mimarileri, sokakları ve insanları üzerinden katılımcılara aktarılıyor.

Rehberli turlar, Koyunoğlu’nun fotoğrafçılığı mimarlıkla birleştiren bakışını, yapının genel görünümünden detaylarına uzanan bütünlüklü bir estetik çerçevede tartışmaya açarken, sergide yer alan cam negatifler, asetatlar ve baskı fotoğrafların ardındaki hikâyeleri de görünür kılıyor. Böylece izleyici, yalnızca bir mimarın değil, aynı zamanda bir dönemin kültürel ve toplumsal dönüşümünün izini sürme imkânı buluyor.

Turlar boyunca Koyunoğlu’nun kişisel arşivinden süzülen görsel malzeme, bireysel hafıza ile kolektif tarih arasındaki geçişleri işaret eden bir anlatı kuruyor. Fotoğraflar, mimarın yaşam deneyimiyle Türkiye’nin modernleşme sürecini iç içe okuma imkânı sunarken, izleyiciyi hem mekânsal hem de zamansal bir yolculuğa davet ediyor.

Maceraperest Bir Mimarın Fotoğrafhanesi: Arif Hikmet Koyunoğlu 1893–1982 rehberli sergi turları, 26 Şubat, 26 Mart, 30 Nisan ve 14 Mayıs’ta, saat 17.00’de İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Sergi ise 17 Mayıs’a kadar ziyarete açık...