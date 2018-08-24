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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşü yoğunluğu başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinİ fırsat bilen vatandaşlar, hem yurt içi hem de yurt dışındaki tatil bölgelerine akın ederken, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk şimdiden başladı. İç ve dış hat geliş katlarında, bagaj bantlarında, yolcu karşılama noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Bu yoğunluğu tahmin eden bazı vatandaşlar, bu nedenle tatili erken bitirdiklerini söyledi

24.08.2018 - 15:55 | Güncelleme: DHA

Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatilinin son günlerinde yaşanan yoğunluktan kaçmak isteyen vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Yoğunluk sebebiyle iç ve dış hat geliş katlarında, bagaj bantlarında, yolcu karşılama noktalarında yoğunluklar yaşanıyor. Yoğunluğu nedeniyle polis, dış hatlar geliş katındaki pasaport kontrol bankolarını tümünü açık tutarak pasaport kuyrukları yaşanmasının önüne geçti.

GURBETÇİLER ERKEN GELİP ERKEN GİDİYORLAR

Tatil için İnebolu’da bir köyü seçen Erdem Özdündar "Tatil için Kastamonu’nun şirin bir ilçesi olan İnebolu’ya gittik. İstanbul’daki yoğunluktan ve kalabalıktan bunaldığımız için daha sessiz ve sakin bir yeri tercih ettik. Küçük şirin bir köyde tatilimizi geçirdik. Tatilimiz çok güzel geçti. İstanbul’dan gelen tatilcilerin yoğunluğu vardı. Yoğunluğun etkisiyle 2 gün erken geldik. İstanbul’un trafiğini ve uçuşlarını takip ediyoruz. Bu gibi etkenlerden dolayı da 2 gün erken döndük" dedi. Bayram tatili için Fransa’dan Türkiye’ye gelen Muzaffer Özkan, “Yıllık iznimizi bitirdik. Bayram tatilimizi yaptık. Cenevre üzerinden Fransa’ya dönüyoruz. Kuşadası’ndan başladık tatilimize Konya’ya kadar gittik. Çok güzel geçti. Memleketimiz çok güzel. Tatil yoğunluğuna kalmamak için biraz erken çıktık. Son güne kalmamak için tarihi ona göre ayarladık" diye konuştu. Gülsüm Özkan ise , “Memleketimiz güzel, tatilimiz de iyi geçti. Seneye tekrar gelmek istiyoruz. Yoğunluğu da bildiğimiz için dönüşü son güne bırakmadık" dedi.

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