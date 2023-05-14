İstanbul Bağcılar Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul Bağcılar başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Bağcılar seçim sonuçları ve canlı takip ekranı... İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 90.18 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 36.3 oldu. İstanbul Bağcılar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 94.561 oyla yüzde 56.75 - Kemal Kılıçdaroğlu: 63.585 oyla yüzde 38.16 - Sinan Oğan: 8.077 oyla yüzde 4.85 - Muharrem İnce: 397 oyla yüzde 0.24 oy aldı.



İstanbul Bağcılar 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



İstanbul Bağcılar Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.32 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 21:00 itibarıyla yüzde 6.3 oranında açıldı. 2023 İstanbul Bağcılar milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 16.729 oyla yüzde 57.77 - Millet İttifakı: 6.585 oyla yüzde 22.74 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 3.353 oyla yüzde 11.57 - Ata İttifakı: 307 oyla yüzde 1.06 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 19 oyla yüzde 0.06 aldı. Saat 21:00 itibarıyla 2023 İstanbul Bağcılar milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

