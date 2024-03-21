Megakentlilerin endişeyle takip ettiği baraj doluluk oranlarındaki kötümser tablo tersine döndü ve sular yükseldi. Güncel İstanbul barajlarındaki doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İşte, İSKİ grafiği ile 21 Mart Perşembe günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...