İstanbul baraj doluluk oranlarındaki son durum araştırılıyor. Son yıllarda pek çok kez kritik seviyelere düşerek alarm veren baraj doluluk oranlarında iyimser tabloya geçildi. İstanbul'da bu yıl kar ve yağmur yağışının etkili olması su oranını yükseltti. İşte, güncel İSKİ verileri ile 14 Mart Perşembe günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...