İstanbul barajları doluluk oranı son durum: 14 Mart İSKİ verileri ile baraj doluluk oranı
Güncel İstanbul baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. İstanbul barajları doluluk oranı son dakika İSKİ grafikleri ile açıklanıyor. Megakentte hafta başından bu yana aralıklarla devam eden yağmur yağışı barajlardaki seviyeyi etkiledi. İşte, 14 Mart 2024 son dakika güncel İSKİ verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...
İstanbul baraj doluluk oranlarındaki son durum araştırılıyor. Son yıllarda pek çok kez kritik seviyelere düşerek alarm veren baraj doluluk oranlarında iyimser tabloya geçildi. İstanbul'da bu yıl kar ve yağmur yağışının etkili olması su oranını yükseltti. İşte, güncel İSKİ verileri ile 14 Mart Perşembe günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...
14 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 77.07 olarak kaydedildi.
Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,32 seviyesindeydi.
İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
14 Mart 2024 Perşembe günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı yüzde 70,11
Büyükçekmece Barajı yüzde 74,55
Darlık Barajı yüzde 86,3
Istrancalar Barajı yüzde 77,28
Kazandere Barajı yüzde 66,96