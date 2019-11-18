İstanbul Binicilik Kulübü'nde büyük heyecan yaşandı

Binicilik sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için önemli bir kategori olan Equifun dalında ise rekor binici sayısına ulaşıldı. Yarışlarda 6 kategoride 175 kupa ve madalya dağıtıldı Yarışlara ev sahipliği yapan İstanbul Binicilik Kulübü başkanı sayın Mustafa Siyok binicilik sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması adına son derece öneli olan bu yarışmayı rekor katılımla tamamlamış bulunuyoruz. Yarışlara, Adana, Ankara, Kocaeli, Bursa, Istanbul illerinden gelen 7 kulüp ile gerçekleştirdik. Türkiye genelinde yapılacak 15 yarışma ile binicilik sporunun alt yapısına büyük bir katkı sağlanacağını düşünüyorum. Yarışmanın ana sponsorluğunu üstlenen Ümraniye Belediyesi adına konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise Ümraniye ilçemizde binicilik sporunun gelişmesi adına yapılan bu yarışmada bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ata sporumuz olan binicilik sporuna ev sahipliği yaptığımız için gururluyuz. Yarışmaya katılan sporculara, ailelerine, binicilik federasyonunun temsilcilerine ve bu güzel İstanbul Binicilik Kulübünün başkanı ve ekibine teşekkür ederim.

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