2019 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için bir kez daha adaylığını koydu. İmamoğlu, bu seçimleri de kazanırsa 2029 yılına kadar İstanbul Belediye Başkanı olacak. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir? İşte, Ekrem İmamoğlu hayatı ve siyasi geçmişi...