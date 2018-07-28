Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1,83 metre boyundaki oyun kurucu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Holloway, geçen sezon İsrail ekibi Hapoel Holon ile ligde çıktığı 28 maçta 15,6 sayı, 2,5 ribaunt ve 3,8 asistlik performans sergiledi.

Turuncu-lacivertli kulübün basketbol şube sorumlusu Hakan Şahin, başantrenör Hakan Yavuz'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Holloway bu doğrultuda kulübümüze hayırlı olsun. Takımımıza katkı yapacak iyi bir oyun kurucu ile anlaştık. En kısa sürede transferi bitirip iyi bir hazırlık dönemi geçirerek sezona hazır hale gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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