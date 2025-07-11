İstanbul'da 16 farklı sergi

“KAYIP ALFABE”

Artİstanbul Feshane / 17 Ocak – 20 Eylül 2025

Ahmet Güneştekin’in “Kayıp Alfabe” adlı sergisi, Christoph Tannert’in küratörlüğünde, sanatçının hafıza ve göç nesneleri, sesler ve görüntüler, üstkurmaca yapılar ve malzeme müdahaleleriyle makro ve mikro ölçekleri birleştirdiği disiplinlerarası işlerini bir araya getiriyor.

“TROIA DESTANI: KUMAŞLARDA SAKLI ZAMAN”

Bakırköy Sanat / 15 Mayıs – 25 Temmuz 2025

Boreas Kadın ve Sanat Derneği’nin, Homeros’un İlyada destanının 24 sahnesine, 24 eşsiz kırkyama eseriyle yeniden hayat verdiği “Troia Destanı: Kumaşlarda Saklı Zaman” sergisi, Troia’nın binlerce yıllık destanını iğneyle işlenmiş, dikişle anlatılmış görsel bir masala dönüştürüyor.

REKLAM

“IŞIK-BUTON”

Bebek Sarnıcı / 22 Mayıs 2025 – 15 Ocak 2026

Genç sanatçı Gökçe Çilekar’ın, beynin karmaşık devinimini ışıkla simüle ederek tek bir dokunuşla hafızayı, direnci ve sesi tetikleyen eseriyle aynı adı taşıyan deneyimsel sergisi “Işık-Buton”, izleyiciyi yalnızca bir gözlemci değil, sürecin aktif bir parçası olmaya davet ediyor.

“MAGNUM İSTANBUL’DA: İNSAN HAKLARI-OLANLAR OLMAYANLAR” Bulgur Palas / 10 Aralık 2024 – 3 Eylül 2025 Dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos ve İBB arasındaki kalıcı işbirliğinin ikinci sergisi “Magnum İstanbul’da: İnsan Hakları-Olanlar Olmayanlar”, 45 sanatçının yaklaşık 90 fotoğrafından oluşuyor. Küratörlüğünü Emin Özmen’in üstlendiği sergi, insan hakları kavramının derin tarihini, bugünkü geçerliliğini ve gelecekteki önemini irdeliyor. “SOLO BOTTER: BURHAN UYGUR” Casa Botter / 6 Şubat – 24 Ağustos 2025 Casa Botter’de Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde gerçekleşen “Botter Sergileri” serisinin dördüncü sergisi “Solo Botter: Burhan Uygur”, sanatseverleri 1992 yılında kaybettiğimiz sıra dışı sanatçının hikâye anlatımındaki çok katmanlı yaklaşımı ve görsel şiirselliğini keşfetmeye davet ediyor. “SUDAN SEBEPLER” Cendere Sanat Müzesi / 26 Haziran – 15 Ekim 2025

Su hakkı ve suyun paylaşımı üzerinden uygarlık ve barbarlık hikâyeleri anlatan “Sudan Sebepler” başlıklı karma sergi, suya hem bir kaynak hem de bir emanet olarak bakılması gerektiğini vurguluyor. 14 sanatçının eserlerini Ezgi Bakçay ve Sena Tural’ın küratörlüğünde bir araya getiren sergi, suyun adil paylaşımı olmadan ortak bir gelecekten söz edilemeyeceğine dikkat çekiyor. “BOŞLUK” Çubuklu Silolar / 20 Kasım 2024 – 31 Ağustos 2025 Işık, mekân ve boşluk arasındaki sonsuz gerilimi araştıran ve izleyiciyi de bu bağlamda bir yüzleşmeye davet eden “Boşluk” sergisi, ışık kavramına yalnızca bir aydınlanma aracı olarak değil; içinde yaşadığımız mekânı, zamanı ve hatta bireyin algısını yeniden şekillendirebilen bir güç olarak yaklaşıyor. “METALİST: VAHDET” Gülhane Sarnıcı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümünün metal atölyesinden mezun ve halen eğitim görmekte olan eski-yeni, usta-çırak öğrencilerin oluşturduğu Metalist Grubu’nun heykellerinin yer aldığı kalıcı “Metalist: Vahdet” sergisi, insanın kendisini doğadaki en üst varlık olarak görüp istediğini yapma cesaretini sorguluyor.

“BU SAYILMAZ”, “TAŞ KÂĞIT METAL”, “ÇİZGİ YAĞMURLARI” Haliç Sanat 1-2-3 / 20 Mayıs – 26 Ekim 2025 Ali Gün Yıldırım’ın ilham verici öyküsünü yeni çizimleriyle buluşturan kişisel sergisi “Bu Sayılmaz” Haliç Sanat 1’de; Seydi Murat Koç’un 20 yıllık sanat üretimini ve malzemeyi yücelten pratiğini mekâna özel bir düzenlemeyle bir araya getiren “Taş Kâğıt Metal” sergisi Haliç Sanat 2’de; Tan Cemal Genç’in, çizginin kadim ama dinamik doğasına dair çok katmanlı bir anlatı sunan “Çizgi Yağmurları” adlı sergisi ise Haliç Sanat 3’te izleyiciyle buluşuyor. REKLAM “ŞEHRİN İTİRAZI” Mecidiyeköy Sanat / 12 Haziran – 14 Eylül 2025 Küratörlüğünü, aynı zamanda 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nin de küratörü olan Laleper Aytek’in üstlendiği “Şehrin İtirazı” sergisi, aynı temayla düzenlenen festivalde solo sergileriyle yer alan 17 fotoğrafçının 58 eserinden oluşuyor. Festivalde olduğu gibi seçkide de kadın fotoğrafçıların %61 oranla temsil edildiği sergi, bugüne kadar hiçbir festival ve seçkide olmayan bu gurur verici oranla da dikkat çekiyor.

“HATIRA KURUCULAR” Metrohan / 18 Nisan – 31 Ağustos 2025 Ressam Semiramis Öner’in, Gülseli İnal, Balkız İnal ve Beliz İnal küratörlüğünde gerçekleşen “Hatıra Kurucular” başlıklı kişisel sergisinde sanatçının eski fotoğrafları ve Türkiye ütopyasını resmettiği yağlı boya tablolarıyla eski İstanbul’a ait objelerden oluşan bir enstalasyonu yer alıyor. REKLAM “SES ve SESSİZLİK” Metrohan / 9 Mayıs – 31 Ağustos 2025 Fotoğraf sanatçısı Ziya Tacir’in, aynı zamanda Metrohan’ın üçüncü katının açılış sergisi olan “Ses ve Sessizlik” başlıklı sergisi, sanatçının mimari yapılardan doğa manzaralarına, tarihi iç mekânlardan modern kent dokularına uzanan geniş bir yelpazedeki çarpıcı fotoğraflarını Levent Çalıkoğlu’nun küratörlüğünde bir araya getiriyor. “KARANLIKTA AKAN BİR YILDIZ: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK”