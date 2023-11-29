Haberler Gündem İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 29 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da 19 ilçede büyük elektrik kesintisi! İşte kesinti olacak ilçeler... İstanbul elektrik dağıtım tedarikçi firmalarından BEDAŞ elektrik arıza duyurularını günlük olarak paylaşıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Habertürk Giriş: 29.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:12 facebook

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler 19 ilçede etkili olacak. İşte kesintilerin yaşanacağı mahalle ve sokaklar...