        Haberler Gündem Çevre İstanbul'da 3 milyon 580 bin lale dikildi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da lale zamanı: Tarihi park ve korulara 3 milyon 580 bin lale dikildi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kentin tarihi park ve korularına baharın habercisi olan 3 milyon 580 bin lale dikildi. Lalelerin görsel şölen sunduğu noktalardan biri de Emirgan Korusu oldu. Korudaki rengarenk laleler ziyaretçilerin ilgisini çekerken, koruya gelenler keyifli anlar geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Baharın habercisi laleler açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kentin tarihi park ve korularına 3 milyon 580 bin lale dikildi.

        İBB, Emirgan Korusu başta olmak üzere Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Kasrı'nda laleler, sümbüller, nergislerle donattı.

        Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu ve Hıdiv Korusu olmak üzere dört ana merkezde yürütülen peyzaj çalışmalarının ardından dikilen laleler ziyaretçilere görsel şölen yaşattı.

        Çeşitli renkteki lalelerin sergilendiği noktalardan biri olan Emirgan Korusu ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

        Baharın habercisi laleler ziyaretçilerden ilgi görürken, koruya gelenler fotoğraf çekip güneşli havanın keyfini çıkardı.

        Emirgan Parkı'na laleleri görmek için geldiğini söyleyen Hülya Çetin, "Lalelerin açması sanki bütün dünyaya barış ve sevgi getirmiş gibi. İnsanlar çok mutlu.Herkesin buraya gelmesini, görmesini tavsiye ediyorum. Kelimelere sığdıramıyorum. Görmek, yaşamak lazım, o sevinci paylaşmak lazım. Ben de çiçekler gibi, laleler gibi şu anda açtım. O duyguyu yaşıyorum. Sadece laleler açmadı, sanki ben de açtım, ben de kıpır kıpırım" dedi.

        Aysun Buzluyıldız, "Burası çok güzel. Bahar geldi, yazın gelmesini çok sabırsızlıkla bekliyorduk zaten. Emirgan'da da lalelerin olması ile her yıl geliyoruz, ben Tarabya'da oturuyorum. Çok güzel, laleler çok güzel, burası Emirgan Korusu çok güzel. Çok memnunuz her zaman da geleceğiz buraya. Eşimle, oğlumla geldim. Baharın gelmesini hepimiz sabırsızlıkla bekliyorduk. Muhteşem, rengarenk laleler bizim içimizi açtı. Muhteşem bir atmosfer var burada" ifadelerini kullandı.

        Gülşen Yadigar, "Havaların ısınmasıyla birlikte artık hepimiz gezmek görmek istiyoruz. Emirgan'ın da en güzel zamanları lalelerin açtığı dönem. Biz de laleleri görmek ve güzel havanın tadını çıkarmak için eşim, çocuklarım hep birlikte buraya geldik. Lale henüz almadık, gezmeye yeni başladık, birazdan alacağız. Herkes buranın tadını çıkarsın bence, gelsin görsün" dedi.

        Kocaeli'den Emirgan'a gelen Nila Hevin Güler "Aslında ben Kocaeli'de yaşıyorum, buraya annemle beraber geldik. Çiçekler de laleler de çok güzel. Renkli sevgi ve duygu hissediyorum. Özellikle güzel açıyorlar ve yaz geldiğinde daha güzel oluyorlar. Annem, ablamla geldim" dedi. Muhammed Ayaz Elibol, "Burası çok güzel. 3 saat daha gezeceğiz" diye konuştu.Ecin Ecem Ersoy, "Buraya annemlerle gezmeye geldik. Laleler çok güzel, bir sürü fotoğraf çekineceğiz. Daha yeni geldik, birazcık daha duracağız galiba. Çok güzel hissediyorum. Laleler çok güzel hissettiriyor. Serra Bıyık, "Mutluyum. Laleler çok güzel. Ailemle geldim. Gezdim, deniz gördüm, kaplumbağa gördüm. Kırmızı, beyaz, mor laleleri gördüm. Bir de lalerle fotoğraf çekildik" dedi.

        Hasan Çalışkan, "Emirgan'a gezmeye geldik . Hem laleler için hem de gezmek için geldik. Bugün ailemle, komşumla geldim" dedi. Güngören'den gelen Ümmühan Çalışkan, " Çok güzel mutluyum. Emirgan'ı gezmek için Güngören'den geldim. Duygularım güzel, lale zamanı her zaman gelirim" diye konuştu.

        Diğer yandan baharın gelişini kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Lale Bayramı, İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Kültür Dairesi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek. 11-12 Nisan'da Emirgan Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu, Hıdiv Korusu lalelerle birlikte, birbirinden renkli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

