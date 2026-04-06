Kocaeli'den Emirgan'a gelen Nila Hevin Güler "Aslında ben Kocaeli'de yaşıyorum, buraya annemle beraber geldik. Çiçekler de laleler de çok güzel. Renkli sevgi ve duygu hissediyorum. Özellikle güzel açıyorlar ve yaz geldiğinde daha güzel oluyorlar. Annem, ablamla geldim" dedi. Muhammed Ayaz Elibol, "Burası çok güzel. 3 saat daha gezeceğiz" diye konuştu.Ecin Ecem Ersoy, "Buraya annemlerle gezmeye geldik. Laleler çok güzel, bir sürü fotoğraf çekineceğiz. Daha yeni geldik, birazcık daha duracağız galiba. Çok güzel hissediyorum. Laleler çok güzel hissettiriyor. Serra Bıyık, "Mutluyum. Laleler çok güzel. Ailemle geldim. Gezdim, deniz gördüm, kaplumbağa gördüm. Kırmızı, beyaz, mor laleleri gördüm. Bir de lalerle fotoğraf çekildik" dedi.