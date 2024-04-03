İstanbul'da 7 yaşındaki ikizlere köpek saldırısı: 30 dikiş atıldı

"BELEDİYEYE ŞİKAYET ETTİK İLGİLENMEDİLER"

Çocukların halası Şerife Pektaş ise, "Kardeşim bana misafirliğe geldi. Çocuklar bahçede oyun oynarken o anda köpekler saldırıyor. Köpekler çocukların ikisine de saldırmış. Komşular bağırınca birini bırakmış köpekler, diğer çocuğu altına alıp yuvarlamış. Biz Kartal Belediyesi'ne bu durumu söylediğimiz halde kesinlikle ilgilenmediler. Dedikleri şu, birisini ısıracak böylelikle köpekleri toplayacaklarmış. Belediyeye şikayet ettiğimiz zaman dedikleri şu. 'Biz park alanı yapıyoruz. Orada oynasınlar.' Peki benim misafirim geldiği zaman kapımın önünde oynamayacak mı? İlla ki birisinin hayatının tehlikeye mi girmesi gerekiyor? Bu çocuğun başına daha büyük birşey gelseydi, ya orada boğsaydı 3 tane köpek. Biz 7 ya da 8 aydır şikayet ediyoruz ama maalesef ilgilenmiyorlar. Ancak birini ısıracak ondan sonra gelip alacaklar. Çocuk cerrahi müdahale görecek. İlla ki birinin canının yanması mı gerekiyor?" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR"

Mahalle sakini Seval Beydilli, "Bizim burada çok büyük sıkıntımız var. Burada 5-6 tane saldırgan köpek var, her gördüğü insana saldırıyor. İnsanlar işe gitmek için sokaktan geçerken saldırmaya başlıyorlar. Küçük çocuklar okula gidemiyorlar. 2 gün önce bir çocuğa saldırdılar. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yatıyor çocuk, ameliyat olacak. Biz Kartal Belediyesi'ne şikayetimizi yaptık; ama bize, 'Biz hayvanları götürürüz. Etiketlerinin, küpelerinin olup olmadığına bakarız, geri salarız' dediler. Buralarda dolanıyorlar. Market var orada duruyorlar, markete de gidemiyoruz. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.