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İstanbul'da 9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesi İstanbul'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda toplam 750 litre sahte içki ile 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi. Vali Yerlikaya 2022 yılında şimdiye kadar yapılan 711 operasyonda 100 buçuk ton alkollü içki ve 334 ton etil/metil alkol ele geçirildiğini açıkladı.

Son dakika: İstanbul'da 9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi
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AA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 9 bin 750 litre sahte içki ile 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırköy ve Esenler'de 3 adreste yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürme hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka ile 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 sahte TAPDK bandrolü, 2 alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 kapak ve 9 bin 200 boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli makamlara sevk edildi.

PARAVAN ŞİRKET KURARAK SAHTE İÇKİ ÜRETMİŞLER

Bu arada jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucunda şüphelilerin, yaklaşan yılbaşı öncesinde artan alkol tüketimi nedeniyle oluşan ticari faaliyetten kendilerine pay çıkarmak için paravan şirket kurdukları belirlendi.

Şüphelilerin, bu şirketler aracılığıyla kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesiyle piyasadan temin ettikleri metil alkolleri kurdukları özel düzeneklerle saflaştırarak etil alkole çevirdikleri, bunun içine belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri tespit edildi.

Daha sonra şüphelilerin, bu şekilde elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere doldurarak sahte bandrol yapıştırdıkları, sonrasında da özellikle açık içki sunumu yapan bar, pavyon, meyhane, birahane ve restoran türü işletmelere sattıkları belirlendi.

VALİ YERLİKAYA 2022 VERİLERİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022 yılında şimdiye kadar yapılan 711 operasyonda 100 buçuk ton alkollü içki ve 334 ton etil/metil alkol ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 1 Ocak-26 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan sahte içki operasyonları hakkında açıklama yaptı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul´da 1 Ocak-26 Aralık 2022 arasında; sahte içki imal ve satışına yönelik 711 operasyonda 843 şahsa işlem yapıldı. 94 şüpheli tutuklandı. 100,5 Ton alkollü içki ve 334 Ton etil/metil alkol ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." bilgilerini verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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