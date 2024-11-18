İstanbul'da ara tatilin ardından trafik yoğunluğu İstanbul'da, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin ardından bazı ana arterler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'a kadar ulaştı.

Anadolu Ajansı Giriş: 18.11.2024 - 09:32 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL