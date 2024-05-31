İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.