İstanbul'da deprem bağışını çalmaya çalışırken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da deprem bağışını çalmaya çalışırken yakalandı
ABONE OL

İstanbul'da cami bahçesinde deprem bağışını çalmaya çalışan şüpheli yakalandı

İstanbul'da cuma namazı çıkışında depremzedeler için toplanan bağışları çalmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, yakalandı. O anlara tanık olan iki vatandaş, şüpheli kişiyi adım adım takip etti ve cep telefonu ile görüntüledi

İstanbul'da deprem bağışını çalmaya çalışırken yakalandı
DHA

İstanbul'da, cuma namazı sonrası cami bahçesinde depremzedeler için toplanan bağışı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.


DHA'nın haberine göre olay, cuma günü saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Küçükköy Merkez Cami'nde meydana geldi. Cuma namazı çıkışında depremzedelere yardım amaçlı caminin iki farklı noktasında cemaatten para yardımı toplandı.

İddiaya göre, caminin arka çıkışında kurulan bağış kutusunun yanına gelen bir kişi, kutuya 100 lira bıraktığını 50 lira para üstü almak istediğini söyledi. Görevli ise, 100 lira almadığını belirterek şüpheliyi camiden uzaklaştırdı.

İKİ VATANDAŞ TAKİP EDİP, GÖRÜNTÜLEDİ

Bu anlara tanık olan iki vatandaş, şüpheli kişiyi adım adım takip etti ve cep telefonu ile görüntüledi. Caminin ön kapısından tekrar içeri giren şüpheli, bu kez de burada bir süre oyalandı.

Görüntülendiğinden habersiz olan kişi, bağış kutusuna yöneldi ve görevlinin dalgınlığından faydalanarak kutudan para alacağı sırada kendisini takip eden iki vatandaş tarafından yakalandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen Malatya'da incelemede bulundu
GÜNDEM Soylu, Malatya'da incelemede bulundu
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | İkinci cemre ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa 2.cemre düştü mü?
GÜNDEM Havaya, suya, toprağa cemre düşme tarihleri!
Dereye düşen otomobilini çıkaramayınca bırakıp gitti
GÜNDEM Dereye düşen otomobilini çıkaramayınca bırakıp gitti
Berat Kandili ne zaman? Günahlardan mağfiret gecesi 2023 Berat Kandili tarihi - Diyanet Dini Günler Takvimi
GÜNDEM Berat Kandili için geri sayım başladı!
Depremde yıkılan binalara ruhsat veren başkanlara kötü haber
GÜNDEM Yargıtay'dan emsal deprem kararı
İstanbul'da 46 firari hükümlü yakalandı
GÜNDEM İstanbul'da 46 firari hükümlü yakalandı
1933 yılında yapılan okul depremlerde yıkılmadı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM 1933 yılında yapılan okul depremlerde yıkılmadı
Eskişehirli hayırsever 5 katlı apartmanını depremzedelere açtı! - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Eskişehirli hayırsever 5 katlı apartmanını ...
Türk Eczacıları Birliği 10 ilde 26 sahra eczanesi kurdu! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Türk Eczacıları Birliği 10 ilde 26 sahra eczanesi ...
DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI 2023 | Prof. Dr. Naci Görür'den kritik Doğu Anadolu fay hattı uyarısı! Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illerden geçiyor?
GÜNDEM Naci Görür'den kritik Doğu Anadolu fay hattı uyarısı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.