İstanbul'da deprem bağışını çalmaya çalışırken yakalandı

DHA

İstanbul'da, cuma namazı sonrası cami bahçesinde depremzedeler için toplanan bağışı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.



DHA'nın haberine göre olay, cuma günü saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Küçükköy Merkez Cami'nde meydana geldi. Cuma namazı çıkışında depremzedelere yardım amaçlı caminin iki farklı noktasında cemaatten para yardımı toplandı.

İddiaya göre, caminin arka çıkışında kurulan bağış kutusunun yanına gelen bir kişi, kutuya 100 lira bıraktığını 50 lira para üstü almak istediğini söyledi. Görevli ise, 100 lira almadığını belirterek şüpheliyi camiden uzaklaştırdı.

İKİ VATANDAŞ TAKİP EDİP, GÖRÜNTÜLEDİ

Bu anlara tanık olan iki vatandaş, şüpheli kişiyi adım adım takip etti ve cep telefonu ile görüntüledi. Caminin ön kapısından tekrar içeri giren şüpheli, bu kez de burada bir süre oyalandı.

Görüntülendiğinden habersiz olan kişi, bağış kutusuna yöneldi ve görevlinin dalgınlığından faydalanarak kutudan para alacağı sırada kendisini takip eden iki vatandaş tarafından yakalandı.