İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun

Emlakçı M.G. bu teklifi kabul edince İngiliz kadının akıl almaz planı devreye girdi.

Emlakçıya "Ben satışı ayarlarım sende o kadar para var mı görmek istiyorum. Sen parayı hazırla gelip göreyim" dedi.

Anlaşmanın sağlandığı gün 3 Temmuz sabahı Londra uçağıyla gelen Florentina G.'nin aynı uçakta iş ortağı olan sevgilisi de vardı. Ancak uçaktan çıkar çıkmaz, birbirlerini tanımıyorlarmış gibi yaptılar, ayrı ayrı taksilere binip havalimanından ayrıldılar.