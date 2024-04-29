İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul, haftanın ilk iş gününe yine yoğun trafikle başladı.

Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aralıklı olarak yağmur etkili olurken, Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında trafik adım adım ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik Çamlıca ve Ataşehir ayrımlarından başlıyor.

Avrasya Tüneli gişelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan ve Beylikdüzü mevkilerinde çift yönlü bölgesel yoğunluklar yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Bahçeşehir'de Ankara istikametinde ve Haramidere'deki bağlantı yolunda araçlar güçlükle ilerliyor. Beylikdüzü-Büyükçekmece yan yolda sabah gerçekleşen maddi hasarlı kazanın da trafiği olumsuz etkilediği görülüyor. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83'e kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 67 ölçüldü.