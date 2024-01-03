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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da helikopter destekli "Huzur uygulaması" yapıldı

        İstanbul'da helikopter destekli "Huzur uygulaması" yapıldı

        İstanbul polisi, kent genelinde helikopter destekli huzur uygulaması yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 23:22 Güncelleme: 03.01.2024 - 23:22
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        İstanbul'da 'Huzur' uygulaması
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        Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

        Uygulama noktasında durdurulan araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

        Helikopterin destek verdiği uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.

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        #istanbul
        #huzur uygulaması
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