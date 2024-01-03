İstanbul'da helikopter destekli "Huzur uygulaması" yapıldı

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Helikopterin destek verdiği uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.