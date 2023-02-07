Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinde Türkiye'nin batısında etkili olacak kar ve fırtına için uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar pazar günü başladı.
Kar yağışı aralıklarla devam ederken bu sabah etkisini artırdı.
TEM ve D-100 kara yolunda yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler ve Bakırköy'de kar, aralıklı olarak devam ediyor.
ANADOLU YAKASINDA BEYAZ ÖRTÜ
Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının ardından Esenyurt'ta ara sokaklarda bazı yollar buz tuttu. Kar lastiği olmadan trafiğe çıkan sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Buz tutan yollarda kayan araçlara, bölgede görev yapan belediye işçileri yardım etti. İşçilerin dakikalarca ittiği bir araç daha sonra yoluna devam etti. Ayrıca belediyeye ait bir İETT otobüsü de buzlanan yolda mahsur kaldı. Yolcuların boşaltıldığı otobüs yolun ortasında dakikalarca destek bekledi.
ATAŞEHİR'DE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Ataşehir'de de sürücüler zor anlar yaşadı. Karlı yollarda ilerleyen sürücüler, direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çekti. Rampadan çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerken, kimileri de çevredekilerin iterek yardım etmesiyle çıkmaya çalıştı.
Rampadan inebilen sürücüler de dörtlülerini yakarak yavaş yavaş ilerlemeye çalıştı. Karlı yolda ufak çaplı kazalar da meydana geldi.
ARAÇLARI ELLERİYLE İTTİLER
Yoğun kar yağışı nedeniyle Ümraniye'nin Alemdağ, Sütçü İmam ve Küçüksu caddelerinde trafik durma noktasına geldi. AA'nın haberine göre sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da yürümekte zorlandı. Libadiye Caddesi'nde birçok sürücü aracını durdurmak zorunda kaldı. Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi Sağlık Sokak'ta ise buzlanma nedeniyle bazı araçlar yollarda kaldı.
Bayrampaşa'da buzlanan yolda bazı araçlar ilerleyemedi.
Yolda kalan İETT otobüsleri, ambulans ve diğer araçlar için belediye ekibi çalışma yürütüyor. Sultanbeyli, Sancaktepe, Kartal ve Pendik ilçeleri sınırlarında olan Aydos Ormanı'nda da yoğun kar yağışı etkili oluyor.
*Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.
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