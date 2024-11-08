İstanbul'da köprüler lösemi farkındalığı için turuncuya büründü

Lösemili Çocuklar Haftası olan 2-8 Kasımda her yıl farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

AA'nın haberine göre; önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri bu kez lösemiye dikkati çekmek amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı.

Akşam saatlerinde başlayan aydınlatmanın sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.