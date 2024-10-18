İstanbul'da kuyumcu soyan iki kadın aranan suçlu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne kuyumculardan birçok hırsızlık ihbarı gelmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları araştırmalarda hırsızların bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini fark edildi.

Görüntülerde müşteri gibi altın ziynet eşyalarına bakan kadınlardan birinin, tezgahtan aldığı bilekliği önce avucunun içine sakladığı ardından da el çabukluğuyla fark ettirmeden çantasına attığı görüldü.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN TOPLAMDA 52 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis güvenlik kameralarını kullanarak şüpheli kadınların kimliklerini tespit etti. Hemen ardından 24 yaşındaki Derya A. ve 22 yaşındaki Berivan K. polis tarafından yakalandı.