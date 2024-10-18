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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da kuyumcu soyan iki kadın aranan suçlu çıktı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kuyumcu soyan iki kadın aranan suçlu çıktı

        İstanbul'da müşteri gibi kuyumculara giden ve altın ziynet eşyalarına baktıkları sırada el çabukluğuyla hırsızlık yapan 2 şüpheli kadın polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar bir kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Poliste çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle arandığı öğrenilen 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:14
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        Toplam 52 suç kaydı! Kuyumcuda yakalandılar!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne kuyumculardan birçok hırsızlık ihbarı gelmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları araştırmalarda hırsızların bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini fark edildi.

        Görüntülerde müşteri gibi altın ziynet eşyalarına bakan kadınlardan birinin, tezgahtan aldığı bilekliği önce avucunun içine sakladığı ardından da el çabukluğuyla fark ettirmeden çantasına attığı görüldü.

        YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN TOPLAMDA 52 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Polis güvenlik kameralarını kullanarak şüpheli kadınların kimliklerini tespit etti. Hemen ardından 24 yaşındaki Derya A. ve 22 yaşındaki Berivan K. polis tarafından yakalandı.

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        Şüphelilerden Derya A.'nın poliste daha önceden 22 suç kaydının bulunduğu, iki ayrı mahkeme tarafından arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

        Diğer şüpheli Berivan K.'nin ise poliste daha önceden 30 suç kaydının bulunduğu, 8 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı ve hakkında 8 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

        8 AYRI HIRSIZLIK OLAYININ FAİLİ AZILI HIRSIZLAR TUTUKLANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin Küçükçekmece'de 2, Fatih'te 2, Esenler'de 1, Bağcılar'da 1, Tuzla'da 1 ve Kartal'da da 1 olmak üzere toplam 8 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlendi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
        #kuyumcu
        #hırsızlık
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