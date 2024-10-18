İstanbul'da kuyumcuya silahlı saldırı

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuya gece 00.45 sularında kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde otomobil ile kuyumcunun önüne gelen silahlı saldırganlar henüz bilinmeyen bir nedenle işletmeye birkaç el ateş etti. Bununla da yetinmeyen saldırganlar yaklaşık 10 dakika sonra geri döndü. Bu defa işletmeyi kurşun yağmuruna tuttu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırıya uğrayan işletmede incelemeler yaptı. İncelemeler sonucunda işletmeye 16 adet merminin isabet ettiği öğrenildi.