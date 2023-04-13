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İstanbul'da otelin penceresinden düşen Voleybolcu Julia Ituma'nın son görüntüleri ortaya çıktı!

Eczacıbaşı Dynavit ile Igor Gorgonzola Novara arasında oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı sonrası trajik bir olay yaşandı. İtalyan ekibi Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, İstanbul'da kaldığı otel odasının penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Genç voleybolcunun son anları otelin güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da otelin penceresinden düşen Voleybolcu Julia Ituma'nın son görüntüleri ortaya çıktı!
HABERTURK.COM / DHA

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Otel içerisindeki kamera görüntülerinde ise Ituma'nın takım arkadaşı İspanyol uyruklu Lucia Varela Gomez ile kaldığı odadan 22.49 sıralarında çıkarak telefonda konuştuğu, dalgın ve düşünceli şekilde odanın önünde bir saat oturduktan sonra tekrar girdiği odaya başka kimsenin girip çıkmadığı tespit edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TAKIM ARKADAŞLARI OTELDEN AYRILDI

Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı. Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor. Bu arada İtalyan takımı saat 13.00 sıralarında otelden ayrıldı. Voleybolcuların oldukça üzgün olduğu görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Julia Ituma'nın ölümü ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ituma'nın ölü muayene işlemleri yapıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsiye gönderildi. Gelecek rapor sonucunda kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

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