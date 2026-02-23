İstanbul'da pazartesi trafiği

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 63'e ulaştı.

DHA'nın haberine göre Kozyatağı ve Cevizlibağ'da sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLANDI

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 63'e çıktı. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk Avrupa Yakası’nda yüzde 54, Anadolu Yakası’nda yüzde 76, İstanbul genelinde ise yüzde 63 olarak kayıtlara geçti. Yenisahra D-100 Karayolu'nda sürücüler yoğunluk nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı.

Ankara ve Edirne istikametinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Aynı yoğunluk Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da da yaşandı. Trafikte ilerleyen sürücüler zorluk yaşarken, saat 09.00 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.