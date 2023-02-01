İstanbul'da restoranlarda fiyatlar arttı

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İstanbul'da dışarıda yenen yemek fiyatlarındaki yıllık artış Ocak'ta yeniden üç haneli seviyelere yükseldi. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, dışarıda yenen yemek grubunda Ocak ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 14,92 arttı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış ise yüzde 102,47 olarak kaydedildi. Böylelikle Aralık ayında bu grupta görülen çift haneli yıllık enflasyonun ardından Ocak ayında yeniden üç haneli enflasyon izlendi.

BlombergHT'nin haberine göre dışarıda yenen yemek grubundaki Ocak ayında gerçekleşen aylık artış gıda harcamalarındaki artışı da geride bıraktı. İTO verilerine göre İstanbul'da gıda harcamaları Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 6,07 arttı. Gıda grubunda yıllık artış da yüzde 83,79 oldu.

Dışarıda yenen yemek grubundaki artış genel perakende fiyatları ve toptan fiyatlardaki artışı da geride bıraktı. İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak'ta aylık yüzde 5,94; toptan fiyatlar da yüzde 5,52 arttı.

FİYAT SABİTLEME ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Ocak ayında sektöre fiyat sabitleme çağrısı yapılmıştı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, fiyat sabitleme çağrısı yaptıklarını ve sektörün önemli kısmının da buna uyduğunu söylemişti.