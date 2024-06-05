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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da sabah trafiği yoğunluğu

        İstanbul'da sabah trafiği yoğunluğu

        İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın üçüncü iş gününde de trafik yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, yüzde 65'e kadar yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 09:38 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:50
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        İstanbul'da sabah trafiği yoğunluğu
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        İstanbul'da genellikle haftanın ilk iş gününde yaşanan trafik yoğunluğu 3. günde de sürdü.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla, Pendik ve Kartal mevkilerinde Kadıköy istikametinde yoğunluk görülüyor. Ters istikamette Maltepe'den Pendik'e kadar trafik akıcı seyrederken Pendik Köprüsü'nden sonra araçlar ağır ilerliyor.

        Bostancı'dan başlayan trafik yoğunluğu ise Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

        TEM Otoyolu'nda da Edirne istikametinde Kartal'dan Çamlıca gişelere, Ankara yönünde ise Kurtköy ayrımına kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

        Ataşehir'de başlayan trafik sıkışıklığı da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

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        15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

        Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü-Avcılar arasında trafik ağır ilerlerken, Edirne yönü Haramidere mevkisinde bağlantı yollarından katılımın da etkisiyle trafik yoğunlaşıyor.

        Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

        METROBÜS, METRO, İETT VE TRAMVAY DURAKLARINDA DA YOĞUNLUK OLUŞTU

        Kent genelinde metrobüs, metro ve İETT ile tramvay istasyonları ve aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

        Altunizade, Mecidiyeköy ve Cevizlibağ gibi toplu taşımanın ana duraklarında yolcular yoğunluk nedeniyle araçlara binmekte zaman zaman zorlanıyor.

        İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu ortalama yüzde 65'e kadar yükseldi.

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        #istanbul
        #trafik yoğunluğu
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