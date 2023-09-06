Haberler Gündem İstanbul'da selden etkilenenlere destek: 15 bin TL sel yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek?

İstanbul'da selden etkilenenlere destek: 15 bin TL sel yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? İstanbul'da selden etkilenen ailelere maddi destek verileceği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Megakent'te sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına 15 bin TL verileceğini belirtti. Bu kapsamda gözler "15 bin TL sel yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek?" sorusuna çevrildi. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 13:17 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:17 facebook

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Bakan Yerlikaya, X (Twitter) sosyal medya hesabından İstanbul'da yaşanan sağanak yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya 15 bin TL'lik yardımda bulunulacağını açıkladı. Peki, 15 bin TL sel yardımı ne zaman verilecek, kimler alabilecek? İşte, konuya dair ayrıntılar...

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SELDEN ETKİLENENLERE 15 BİN TL YARDIM İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi; "İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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15 BİN TL SEL YARDIMI NE ZAMAN VE KİMLERE VERİLECEK? Selden etkilenen afetzedelere verilecek 15 bin TL'lik yardımın şartları ve ne zaman verileceği henüz belli olmadı. Ancak İstanbul'da sel ve su baskınlarının hasar tespit çalışmalarına başlandı. Hasar tespit çalışmalarının ardından hane başına 15 bin TL yardım verilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecek.

Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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