İstanbul'da trafikte ilerleyemeyen ambulans kaldırımdan gitti
İstanbul Şişli'de, yoğun trafik nedeniyle yolda ilerleyemeyen ambulans, gelen ihbara yetişebilmek için kaldırıma çıktı. O anlar trafikteki sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş: 05.09.2024 - 10:23 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:30
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Mecidiyeköy'ün Merkez Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında trafik yoğunluğu nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa, sürücüler de yol vermedi.
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Bunun üzerine ambulans kaldırıma çıkmak zorunda kaldı.
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Bir süre kaldırımdan giden ambulans, trafik yoğunluğunun azaldığı noktada yeniden yola inip caddede ilerlemeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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