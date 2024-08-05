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        İstanbul'da vale cinayeti

        İstanbul Sarıyer'de bir düğün salonunda vale olarak çalışan 27 yaşındaki Fırat Özbek, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Soruşturmada, Özbek'i öldüren kişinin başka bir iş yerinde vale olarak çalıştığı iddiaya göre kendisine küfrettiği için cinayeti işlediği öğrenildi.

        Giriş: 05.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:37
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        İstanbul'da vale cinayeti
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        Sarıyer'de iki vale arasında çıkan küfür tartışmasında kan döküldü.

        Olay, Sarıyer'de 31 Temmuz gecesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bir düğünde vale olarak çalışan Fırat Özbek, iş arkadaşlarıyla ikamet olarak kaldığı oto yıkamacıda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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        Çalışmalarda saldırganın başka bir iş yerinde vale olarak çalışan Sinan A. olduğu belirlendi. Ekipler düzenledikleri operasyonla Sinan A. ile kendisine yardım ettiği belirlenen arkadaşı Tamer E.'yi yakaladı.

        Yakalanan şüphelinin üzerinde olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        10 GÜN ÖNCE KÜFÜR ETTİ İDDİASI

        Sinan A.'nın polise verdiği ifadesinde, maktulün 10 gün önce birkaç arkadaşıyla birlikte kendisinin çalıştığı iş yerine gelerek, önce mutfakta çalışanları darp ettiğini, ardından da olay yerinde taşkınlık çıkaran maktulün kendisine küfür ettiğini öğrendiğini, cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi.

        Soruşturmanın ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Sinan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadaşı Tamer E. hakkında ise Adli Kontrol kararı verildi.

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        #İstanbul Sarıyer
        #cinayet
        #vale
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