İstanbul'da vale cinayeti

Sarıyer'de iki vale arasında çıkan küfür tartışmasında kan döküldü.

Olay, Sarıyer'de 31 Temmuz gecesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bir düğünde vale olarak çalışan Fırat Özbek, iş arkadaşlarıyla ikamet olarak kaldığı oto yıkamacıda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. REKLAM Çalışmalarda saldırganın başka bir iş yerinde vale olarak çalışan Sinan A. olduğu belirlendi. Ekipler düzenledikleri operasyonla Sinan A. ile kendisine yardım ettiği belirlenen arkadaşı Tamer E.'yi yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.