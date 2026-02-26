İstanbul'da yağmur etkisi!

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.

DHA'nın haberine göre Fatih'te de bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yağmur etkili olmaya başladı.

Sabah evlerinden çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Fatih'te de etkili olan yağış nedeniyle işe giden vatandaşlardan bazıları yağmurdan şemsiye ile korunurken bazıları da ıslanmaktan kurtulamadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU DA MEYDANA GELDİ

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 81'e çıktı.

AA'da yer alan habere göre kentte bazı bölgelerde meydana gelen ufak çaplı kazalar, araç arızaları ve yol yapım çalışmalarının da etkisiyle bazı ana arterler, bağlantı yolları, cadde ve ara sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kartal'dan başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.