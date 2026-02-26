Canlı
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yağmur etkisi! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yağmur etkisi!

        Megakent İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Sabah evlerinden çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Öte yandan sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 81'e çıktı

        Giriş: 26.02.2026 - 09:11
        İstanbul'da yağmur etkisi!
        İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.

        DHA'nın haberine göre Fatih'te de bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı.

        HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yağmur etkili olmaya başladı.

        Sabah evlerinden çıkıp işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Fatih'te de etkili olan yağış nedeniyle işe giden vatandaşlardan bazıları yağmurdan şemsiye ile korunurken bazıları da ıslanmaktan kurtulamadı.

        TRAFİK YOĞUNLUĞU DA MEYDANA GELDİ

        İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 81'e çıktı.

        AA'da yer alan habere göre kentte bazı bölgelerde meydana gelen ufak çaplı kazalar, araç arızaları ve yol yapım çalışmalarının da etkisiyle bazı ana arterler, bağlantı yolları, cadde ve ara sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kartal'dan başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

        TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'den köprü girişine kadar uzanıyor.

        Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

        Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Yenibosna, Topkapı, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa'dan başlayan trafik köprü girişine kadar devam ederken, Edirne istikametinde ise yoğunluk yaşanmıyor.

        Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde vatandaşlar, duraklarda bir süre beklemek zorunda kaldı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 69 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 81'e kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda yüzde 60 olarak ölçüldü.

