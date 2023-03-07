İstanbul'da yaşandı! 'Bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

Apartman sakinlerinden Selen Şenocak, Canan Coşkun'un evin halini gösteren bir video çektiğini belirterek, "Binanın kolonlarında dökülme var. Kolona dokunuyor kolon içten çürümüş, dökülmeye başlıyor. İçindeki demirler görünüyor, onlar da çürümüş. Bir de beton içinde deniz kabuğu görüyor. Bu nedenle bu afişi asmış" diye konuştu.