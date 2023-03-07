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Kadıköy'de 'bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

Marmara Bölgesi için deprem önlemlerinin peş peşe gündeme geldiği son günlerde ilginç bir tepki ortaya çıktı. İstanbul Kadıköy'de 5 katlı bir binada yaşayan Canan Coşkun, 'Bu bina çürüktür' yazılı bir pankart asıp evi boşalttı

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DHA
  • İstanbul'da yaşandı! 'Bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

    Kadıköy'de 5 katlı apartmanın en üst katında oturan kiracı, 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart asıp evi boşalttı. 
  • İstanbul'da yaşandı! 'Bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

    DHA'nın haberine göre Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katında kiracı olarak oturan Canan Coşkun, 55 yıllık binanın kolonları ve duvarlarında çatlak olduğunu iddia ederek, daireyi boşalttı.
  • İstanbul'da yaşandı! 'Bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

    Coşkun evden ayrılmadan önce binanın dış cephesine 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart astı. Coşkun sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı.
  • İstanbul'da yaşandı! 'Bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

    Mesajında "Kadıköy Yeldeğirmeni'nde 55+ yaşındaki bir binada kiracıydım. Depreme dayanıklı olmadığı için evi boşalttım. Ev sahibi arayıp kiraya vereceğini söyledi. Kiralamaya niyetlenenler olursa Rasimpaşa Mahallesindeki yapı çürüktür" dedi. 
  • İstanbul'da yaşandı! 'Bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

    Apartman sakinlerinden Selen Şenocak, Canan Coşkun'un evin halini gösteren bir video çektiğini belirterek, "Binanın kolonlarında dökülme var. Kolona dokunuyor kolon içten çürümüş, dökülmeye başlıyor. İçindeki demirler görünüyor, onlar da çürümüş. Bir de beton içinde deniz kabuğu görüyor. Bu nedenle bu afişi asmış" diye konuştu.  
  • İstanbul'da yaşandı! 'Bu bina çürüktür' pankartı asıp evi boşalttı

    Ev sahibi ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

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