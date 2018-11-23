Gözyaşları sel oldu

Kazada hayatını kaybeden Gültaze Karaca'nın (68) cenazesi ise toprağa verilmek üzere yakınları tarafından İstanbul'a götürüldü.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesini defin için yakınlarının midibüsle Malatya'ya getirdikleri sırada Darende'de meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Şerife Alptekin (92) ile kazada hayatını kaybeden Nesrin (48), Cumali (45), Zeynep (35) ve Derya Alptekin (35), Mesut Akgül (38) ile Sevim Tokay'ın (58) cenazeleri, Şehir Mezarlığı Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Gültaze Karaca'nın cenazesi ise toprağa verilmek üzere yakınları tarafından İstanbul'a götürüldü.

Cenaze namazına; AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ile aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kazada hayatını kaybeden kızının arkadaşı Derya Alptekin’in babası Seyfettin Alptekin ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ın telefonuyla görüşerek taziye dileklerini iletti.

İstanbul'da hayatını kaybeden Şerife Alptekin'in cenazesini defin için yakınlarının midibüsle Malatya'ya getirdikleri sırada, Cevdet Aysel idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya karayolu Bağlarbaşı mevkiinde kontrolden çıkarak devrilmiş, 7 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralanmıştı.

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