İstanbul Dijital Sanat Festivali AKM'de

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, bu yıl dördüncü kez kapılarını açacak. 2-5 Mayıs tarihleri arasında AKM’de gerçekleşecek festival, dijital sanatlar alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıya ev sahipliği yapacak.

“Search Reality” (Gerçekliği Ara) temasıyla gerçekleştirilecek olan festival; dijital sanatın ve sanal dünyaların gerçeklik kavramıyla nasıl etkileşime girdiğini ve bu etkileşimin insan deneyimini nasıl dönüştürdüğünü keşfetmeyi amaçlayacak.

Video oyun medyumları ve interaktif eserlerle dijital dünyaların sınırlarını keşfeden sanatçılar, phygital (fijital) ve AV performanslar ile klasik tanımların ötesinde yaratıcı ifadeler sunarak izleyicilere sanal gerçeklik ve farklı dünyaların kapısını aralayacak. Dijital dünyadaki kimliklerimiz ve yeni gerçekliği tanımlamak için platform sunacak olan festival, sanal yaratım alanında gerçeği arama fikrini derinlemesine inceleyecek.

Festivalin küratörlüğünü; Rahim Ünlü, Julie Walsh, Samed Karagöz ve Yapay Zeka Avind üstlenecek. Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde işitsel ve görsel performansların yanı sıra; pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.