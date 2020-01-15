Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 15 Ocak 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1513.,1514.,1602.,ERZURUM KONGRE sk / ÖRNEK mah 1377.,1386.,1387.,1388.,1389.,ERZURUM KONGRE sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265822)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530.,531.,532. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268144)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN,KANARYA,KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN,ESENTEPE,HALİM ULUŞAHİN,KEKLİK,LEYLEK,OK,PINARBAŞI,ÜVEYİK,ALTINDAĞ,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268904)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 507.,513.,KARAOSMANOĞLU,ÇENGEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294153)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER,CEYHAN,CUMHURİYET,DR SADIK AHMET,EĞİTİM,FAİK BEY,KAMELYA,MARTI,ÇELİK,ÇİMENLİ,ÖĞRETMEN,ÖĞRETMENLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298094)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM,AYBORA,AYDINLIK,BAHÇE,BANU,BARAJ,BİLGE,DORUK,DİLBER,DİNÇ,EMİRHAN,GAZİLER,GÖLYAKA,GÜLDENİZ,GÜRKAN,HASAN TAHSİN,KARACA,KARACAOĞLAN,KAZANÇ,KEMAN,KOMŞU,KORUKENT,KUMRU,KÜÇÜK,MIZRAK,MODA,MİHRAP,ORDU,RESUL,ROTA,SADIK,SUSUZ,SİMİT,SİNCAP,TOMURCUK,TOROS,YAKUP,YUNUS EMRE,ZEHRA,ÖZGE,ÖZTÜRK,İCLAL,İLHAN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 745. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298098)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah ,1818 sk,1820 sk. 1787 sk, eski pazar cd., 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2297939)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301.,306/1.,307.,308.,309.,312.,MAHMUTBEY,MEHMET AKİF ERSOY,NAMIK KEMAL sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301100)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN,ALTAY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832.,832/1.,833.,834.,835.,835/1.,836.,836/1.,836/2.,837/1.,869.,869/1.,869/2.,869/3.,869/4.,870.,871.,872.,873.,874.,875.,876.,876/1.,876/2.,878.,879.,879/1.,879/2.,880.,881.,882.,883.,884.,884/1.,884/2.,885.,900/1.,AKŞEMSETTİN,CAHİT ZARİFOĞLU,HIZIREFENDİ,SEFA,TURGUT REİS,İBRAHİM HAYIRLIOĞLU,İMAM HATİP LİSESİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300652)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN,1.FİLİZ,1.KANARYA,1.ŞAFAK,19 MAYIS,2.KARADENİZ,2.YALÇIN,6.MAYIS,DEMİRAYAK,GÖKTEPE,HAYIRLI,HİSAR,KARAHANLILAR,KARTALTEPE YAN YOLU,MENDERES,TEKİNALP,YAŞAR DOĞU,ŞADIRVAN,ŞAKRAK sk 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301857)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI,AKŞEMSEDDİN,BATI ÇEŞME,BORDO,BOTANİK BAHÇE,DEDEOĞLU,DOĞU ÇEŞME,GALİP,GÖKBEN,GÖKTAŞI,GÜRLER,KARA,KARABEY,OKÇU,PAPATYA,RAKKAS,TABAN DERE,TÜRKER,YASA,ZORLU VİRAJ,ÜZGÜNLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300681)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI,BEYZA,CELAL,CEVİZLİ,DAMLA,DERMAN,GAZEL,GÜLAĞACI,GÜLDALI,GÜLHATMİ,GİRNE,HASAN TAHSİN,HAYIRLI,KARACAOĞLAN,LOKMAN,LİDER,MADEN,MERASİM,METE,MEVSİM,NİMET,OSMANCIK,POYRAZ,RUMELİ,SENİHA,SERİNPINAR,SULTAN FATİH,SÖZEN,VARAN,YAVAŞ,İNÖNÜ,ŞAHİN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298992)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1579.,3026.,3076.,AKÇABURGAZ,HADIMKÖY YOLU sk / OSMANGAZİ mah 3121. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1581. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303315)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ,HACI EŞREF ,TALİMHANE,TOPÇU HASAN sk / TOPÇULAR mah HACI EŞREF,TALİMHANE sk 19:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302102)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661.,662.,663.,664.,665.,666.,667.,668.,675.,687.,688.,690.,691.,692.,BAĞCILAR sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304001)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah AŞIKLAR ÇIKMAZI,CAM,GAZİ,ORHAN,POSTA,SALCI,YAVUZ,ÇELİK,ÇELİKTÜRK,ÇEVİK,ŞAİR sk / HAZNEDAR mah ARAS,ARDA,BURCU,BİROL,KINALI,LATİF,MERİÇ,OSMANPAŞA,POSTA,RÜZGARLI,SEYHAN,ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN,MURAT,MUSTAFA,ÇİFTÇİ,ÇİMEN,ÇİÇEK,ÇİÇEKÇİ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303351)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA,AYVACIK,AYVALIK ÇIKMAZI,AŞIKLAR ÇIKMAZI,CAM,GAZİ,KÖKTÜRK,MAHMUDİYE,ORHAN,SALCI,SIRA,ÇELİK,ÇELİKTÜRK,ÇEVİK,ÖĞRETİCİ,ŞAİR sk / HAZNEDAR mah ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ORHAN,ÖĞRETİCİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304069)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1393.,1394.,1395.,1396.,1397.,1398.,1425.,ADEM YAVUZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2302020)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / FATİH mah 1745.,1746.,1747.,1748.,1749.,1750.,1751.,1752.,1753.,BİRLİK,MEHMET AKİF,VELİOĞLU sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045.,2046.,2047.,2114.,2115.,2119.,BİRLİK,NAMIK KEMAL sk / KİRAZLI mah HÜRRİYET sk / SANCAKTEPE mah 924.,965.,966.,BİRLİK,FATİH sk / YAVUZ SELİM mah 1063.,1076.,1078.,1079.,1080.,1081.,1082.,1083.,1084.,1085.,1086.,1087.,1088.,1089.,1090.,1091.,1092.,1093.,1094.,1095.,1096.,1097.,1098.,1099.,1100.,1101.,1102.,967.,968.,969.,BİRLİK,CAHİT SITKI TARANCI,HÜRRİYET,MEHMET AKİF sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303985)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN,KARTAL, KIRLANGIÇ,GÜVERCİN,MÜMİN ARK,TURGUT BİNGÖL,ŞAHİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303433)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 3.,7.CD,BEYAZ LEYLAK,EKİNDENİZ,GÜLGONCA,HOROZ İBİĞİ,LALEZAR,MELİSA,SUDEM ÇIKMAZI,USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN,YENGEÇ,ŞEFİKA sk / ZEKERİYAKÖY mah 3.,4,5,ALAÇAM.,GÜLİBRİŞİM,HERCAİ MENEKŞE ,HOROZ İBİĞİ.,ITIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI.,MELİSA,MERSİN AĞACI,NERGİSLER ÇIKMAZI,İNCİ. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304358)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah BETÜL,GÜLGÜN,KADIKÖY,OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303478)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BARBAROS BULVARI,CEMİL CAHİT TOYDEMİR,FAZIL BİLGE,MEHMET ALİ ÜLGEN,MUZAFFER GÖKSENİN,MUZAFFER TUĞSAVUL,MÜŞİR ABDULLAH,RIDVAN KORAL,VİLLA,YILDIZ POSTA,İRFAN BAŞTUĞ PAŞA,İZZETTİN ÇALIŞLAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303588)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALTZEREN,EBULULA MARDİN,FULYALI,ÜLGEN sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303589)
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah TUĞRUL sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303590)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.MERCAN,1.İKİZLER,1805. ÇIKMAZ,1806.,1807.,2.HAKAN,2.MURAT,3.CAN,4.YILDIRIM,AKINCI,AYTEKİN,BALTACI,BAĞLAR,ERSÖZ,KARDEŞLER,NEBİOĞLU,SAKIZ,ÇAĞRI,ÖZCAN sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2304388)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 241.,255.,256.,257.,261.,ATALAY sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305087)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKTENLİ,AKÇAKENT,ALTINTAŞ,ATASÖZÜ,AĞRI DAĞI,BARAJ,BASİRET,BÖĞÜRTLEN,BÜYÜKYALI,BİLGE,CÖMERT,ESLEM,FAZİLET,GÖKÇE,IĞDIR,KALEKAPI,KALİTE,KISIKLI,KOZALAKLI,KOÇAK,MAYIS,MUTLUGÜL,MUZAFFER,NASİP,OMUZDAŞ,ORUÇ,PANCAR,SAKİNE,SAKİNLER,SENİH,SPOR,ULUDAĞ,URAL,VARIŞ,YORULMAZ,YUSUF,ZİYAFET,ÖMER SEYFETTİN,ÜZÜMBAĞI,İNANÇ,ŞAMDAN sk / MİMAR SİNAN mah BASIN,DAMLA,ULAŞ sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK,ALPARSLAN,AYDOS,BENT,DEMİRYOLU,ESENDORUK,GÜMÜŞKUMSAL,HALİL ALBAYRAK,KEMAL KAYACAN,KULA,KÜÇÜKMENDERES,MERYEM,METİN,MOĞOL,NECİP FAZIL KISAKÜREK,NİYAZİ ALBAYRAK,RAHMİ ALBAYRAK,SAMİ ALBAYRAK,SEYHAN,TUANA,YEŞİLEVLER,YEŞİLOVA,YEŞİLÇAM,İLİM,İRADE,İÇEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2305148)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM,ARPA,DİLEK,NATO,NATO ÇIKMAZI,NUSRET,OĞUZELİ,SARIKAYA,ÇAVDAR,İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah SUDE,İMAM ÇEŞME YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306567)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU,ALADAĞ,ALTINAY,ALTINBAŞAK,BALIK,BAŞKIR,CAN,CANSIZ,CESUR,CEVHER,CİDAR,CİHAN,CİHANGİR,DOĞAN,DİDENUR,DİLEK,EBRU,ECRİN,EFENDİ,GÖKHAN,GÖNEN,GÜLDEREN,GÜLENDAM,GÜLİZAR,KADEM,KEKLİK,KUĞU,LEMAN,MESUTBEY,NARİN,NATO,NURCAN,SARIKAYA,SOHBET,SÜVARİ,SİTE,TAKDİR,YAYINCILAR,ZEHRA,ÇALIŞKAN,ÇAVDAR,ÇAYKARA,ÇAĞDAŞ,ÇEKİMSER,ÇELİKAY,ÇETİN,ÇOLPAN,ÇİĞDEM,ÖZDEN,ÖZGÜR,ÖZGÜR ÇIKMAZI,İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU,ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU,BEYAZ ORKİDE,BURÇAK,CESUR,DENİZ 1,GONCA,GÖL,GÜN IŞIĞI,KADINELİ,KANARYA 1,LALE 2,MERİÇ 1,SAKARYA,TOMURCUK 1,UFUK,YİĞİDO,İMAM ÇEŞME YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2303747)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN,1.PINAR,1.TOMURCUK,MİS,SERA,YOLCU,ÇALIŞKAN,ÇEŞMEBAŞI sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306572)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL,ALPARSLAN,BAYRAK,MEHTAP,SEFARET,TABYALAR,YAMAN,ÜLKER sk / TARABYA mah AHİ ÇELEBİ,ALACA SARMAŞIK,DEFNEDALI ÇIKMAZI,HAZİRAN 1,HAZİRAN 2,MİNE,TOPARLAK FENER,YENİ FİDAN,ÇIRA,ÇOBAN,ÇOBAN ÇEŞME ÇIKMAZI,ŞALCIKIR sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2306464)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ,2566.,2568.,2569.,2570.,2571.,2572.,2577.,2578.,2586.,2586/2.,2587.,2588.,2589.,2590.,2591.,2592.,2596.,P,ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2300589)
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